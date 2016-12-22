Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхуто и первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов 21 декабря подписали план мероприятий на двухлетний период.

«План будет реализован в 2017-2018 годах в рамках соглашения об основных принципах торгово-экономического сотрудничества, которое заключили в октябре 1998 года, - пояснила начальник отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Марина Филипюк. – Особое внимание уделим усовершенствованию карьерной техники, совместной работе по производству и испытаниям».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, белорусы готовы поставлять в Кемеровскую область технику различного профиля - карьерную, грузовую, сельскохозяйственную, лифтовое оборудование, тракторы и седельные тягачи, электробусы и др.