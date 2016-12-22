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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЛАЙЗИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПРЯМЫХ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ МТЗ И СОЗДАНИИ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОРУССКИХ ТРАКТОРОВ
11:33 22.12.2016

Малайзия заинтересована в прямых поставках продукции МТЗ и создании сборочного производства белорусских тракторов. Это было отмечено во время визита на Минский тракторный завод делегации азиатской страны во главе со спикером парламента Пандикаром Амином Мулиа.

Глава парламентской делегации отметил, что Малайзия рассматривает вопрос о поставке техники для рисовых полей. Пандикара Амина Мулиа заинтересовала информация о новых модификациях тракторов BELARUS, созданных специально для работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Успешные испытания уже завершены в Индонезии, продукция Минского тракторного завода получила хорошие отзывы от сельхозпроизводителей.

«Наши страны хотели бы развивать двухстороннюю торговлю. Нас впечатлил выбор многофункциональной техники, которую производит Минский тракторный завод – как для сельского хозяйства, так и для муниципальных нужд», – сказала глава секретариата парламента Малайзии Датук Русме Хамза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», белорусские тракторостроители поставляют свою продукцию в Малайзию с 1968 года. Наибольшим спросом на рынке этой страны пользуются трактора мощностью от 30 до 100 лошадиных сил.
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