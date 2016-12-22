Посол Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Камбоджа по совместительству Владимир Гошин в рамках поездки 19-21 декабря в Камбоджу провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, состоялись встречи посла Беларуси с руководством Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, министерств шахт и энергетики, промышленности и ремесел, национальной обороны, торговли, культуры и изящных искусств, национальной обороны, Торгово-промышленной палаты Камбоджи.

В ходе встреч стороны обсудили активизацию двустороннего торгово-экономического, научного и гуманитарного сотрудничества. Рассмотрены перспективы организации в 2017 году Дней культуры Беларуси в Камбодже, второго заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.

Особое внимание уделено вопросу наращивания поставок в Камбоджу белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники, продукции аграрно-промышленного комплекса и химической отрасли.