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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ХОЧЕТ НАРАСТИТЬ ПОСТАВКИ ТРАКТОРОВ И ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ В КАМБОДЖУ
10:33 22.12.2016
Посол Беларуси в Социалистической Республике Вьетнам и Королевстве Камбоджа по совместительству Владимир Гошин в рамках поездки 19-21 декабря в Камбоджу провел ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, состоялись встречи посла Беларуси с руководством Министерства иностранных дел и международного сотрудничества, министерств шахт и энергетики, промышленности и ремесел, национальной обороны, торговли, культуры и изящных искусств, национальной обороны, Торгово-промышленной палаты Камбоджи.
В ходе встреч стороны обсудили активизацию двустороннего торгово-экономического, научного и гуманитарного сотрудничества. Рассмотрены перспективы организации в 2017 году Дней культуры Беларуси в Камбодже, второго заседания межправительственного совместного белорусско-камбоджийского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.
Особое внимание уделено вопросу наращивания поставок в Камбоджу белорусских тракторов, сельхозоборудования, грузовой техники, продукции аграрно-промышленного комплекса и химической отрасли.
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