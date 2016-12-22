Объемы взаимной торговли между Беларусью и Кемеровской областью необходимо наращивать. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто во время визита в Кемеровскую область.

«Несмотря на планомерную работу заинтересованных структур объемы взаимной торговли Беларуси и Кемеровской области существенно сократились и в январе-сентябре 2016 года товарооборот составил 152,1 млн. долларов США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 21,4%, экспорт белорусских товаров снизился на 15,5% и составил 127,1 млн. долларов США, импорт также снизился на 42,2% до 24,9 млн. долларов США», - сообщил А. Ковхуто.

По мнению министра, в этой связи возникает необходимость дополнительных совместных действий заинтересованных структур Республики Беларусь и Кемеровской области, интенсификации контактов деловых кругов, а также расширения видов услуг, предоставляемых субъектами хозяйствования на территории Кемеровской области и Республики Беларусь.

«Сегодня как никогда важна координация усилий двух стран, в том числе и на уровне регионов, - отметил министр. - Развитие может быть обеспечено, прежде всего, за счет расширения номенклатуры взаимно поставляемых товаров, увеличения в товарообороте доли высокотехнологичной, наукоемкой и инновационной продукции, развития новых кооперационных связей, совместных производств, а также участия субъектов хозяйствования в реализации целевых социально-экономических программ».

Андрей Ковхуто также выразил надежду, что во время визита 21-23 декабря в Кемеровскую область будут установлены новые контакты и сделан очередной шаг к достижению новых рубежей в сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в 2014-2015 годах товарооборот Беларуси и Кемеровской области Российской Федерации суммарно составил 563,9 млн. долларов США, объем экспорта в Кемеровскую область составил 426,8 млн. долларов США, а импорта в Республику Беларусь – 137,1 млн. долларов США.

Основу товарной номенклатуры за последние годы обеспечили предприятия и организации Министерства промышленности Республики Беларусь и концернов «Белнефтехим» и «Беллегпром».

Только за 2015 год ООО «КузбассБелАвто» в регионы Сибирского Федерального округа реализовано 182 единиц техники БелАЗ, МАЗ и Амкодор на сумму 8 789,5 млн. долларов.

Обеспечены поставки карьерной, грузовой, сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования, тракторов и седельных тягачей, шин и другой продукции концерна «Белнефтехим», автобусов МАЗ, поставки лифтов ОАО «Могилевлифтмаш» в Кемеровскую область осуществляется через сборочное производство ООО «КузбассЛифт».

В марте 2015 г. в Новокузнецке создано дочернее предприятие «Нива-Сибирь» для продвижения продукции группы компаний «Нива»; проведены переговоры с руководством российских дилеров ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ», а также с генеральным директором ЗАО «Торговый дом «БЕЛАЗ» о возможностях наращивания поставок карьерной техники в Российскую Федерацию с использованием различных схем финансирования; подписан контракт между ОАО «Минский завод автоматических линий им. Машерова» и ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» на поставку комплекса оборудования для изготовления колесных пар и т.д.