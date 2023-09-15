Huawei представил в Барселоне новые модели гаджетов. Среди них – умные часы Huawei Watch GT 4, TWS-наушники Huawei FreeBuds Pro 3 и золотые часы Watch Ultimate.

Кроме того, показаны планшеты Huawei MatePad в версии PaperMatte.

Планируется, что устройства Huawei будут обладать тремя основными достоинствами: передовой «начинкой», обновленными алгоритмами и усовершенствованными технологиями мониторинга здоровья. Huawei TruSport, разработанный на основе научно подтвержденных данных, уже позволяет отслеживать такие показатели, как индекс бега, время восстановления и эффективность тренировок, а также дает рекомендации и задания для улучшения спортивных результатов.

Работа над внешним видом устройств сосредоточена вокруг функционального дизайна. Используются премиальные прочные материалы, совершенствуется эргономика. Большое внимание уделяется возможностям персонализации.

Так, в Барселоне были показаны смарт-часы Huawei Watch GT 4. Они получили стильный дизайн, сохранивший классическую эстетику предыдущих поколений, и широкий набор функций, чтобы отслеживать состояние организма и физическую форму. Смарт-часы представлены в двух размерах – 46 и 41 мм.

Среди новшеств – улучшенная функция «Кольца активности», новое приложение «Будь в форме» и усовершенствованная геолокация на основе спутниковой навигации. Алгоритм TruSeen 5.5+ поддерживает возможности искусственного интеллекта, что позволило повысить точность измерений.

Представлена также золотая версия Huawei Watch Ultimate. Смарт-часы оснащены безелем с элементами золота и поворотной кнопкой с трапециевидным оформлением, полученным при алмазной обработке. Ремешок изготовлен из титана с золотым напылением и оснащен удобной застежкой-бабочкой.

Еще одна новинка – беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 3. Они оснащены двойным драйвером, который обеспечивает улучшенное качество звука на высоких и низких частотах.

На презентации также представлены планшеты Huawei MatePad в версии PaperMatte с имитацией текстуры бумаги.