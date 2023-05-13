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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬСКИЕ ВЛАСТИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКАДЫ ДВИЖЕНИЯ НА ВЪЕЗД В ПУНКТ ПРОПУСКА "КУКУРЫКИ"
11:14 13.05.2023
Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска "Кукурыки". Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.
Согласно информации, решение принято «в связи с имеющимися серьезными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей».
Так, с ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска "Кукурыки".
"С 00.00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи" белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков. В среднем в час польские контролирующие службы из "Кукурык" подают 25 машин. Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков", - говорится в сообщении ГТК.
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