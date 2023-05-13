Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска "Кукурыки". Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета Беларуси.

Согласно информации, решение принято «в связи с имеющимися серьезными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей».

Так, с ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска "Кукурыки".

"С 00.00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи" белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков. В среднем в час польские контролирующие службы из "Кукурык" подают 25 машин. Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков", - говорится в сообщении ГТК.