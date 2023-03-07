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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
HONDA ПРЕДСТАВИЛА РОБОТИЗИРОВАННУЮ ПЛАТФОРМУ AWV ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
12:12 09.03.2023
Honda представила роботизированную платформу Autonomous Work Vehicle (AWV) третьего поколения, предназначенную для перевозки грузов, сельского хозяйства и строительства.
В отличие от предыдущей версии, новая AWV имеет увеличенный кузов и большую грузоподъемность в 900 кг. Транспортное средство может передвигаться со скоростью до 16 км/час. Увеличенная батарея обеспечивает до 10 часов работы и 45 км пробега.
Благодаря набору датчиков на мачте AWV может работать автономно или с помощью дистанционного управления в сложной местности. Для этого платформа использует GPS, LiDAR, радар и камеры.
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