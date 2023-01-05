Польша готова предоставить оборудование для создания независимой автоматизированной системы радиационного мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что 5 января и. о. председателя Госатомрегулирования – главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков провел онлайн-встречу со своим польским коллегой – и.о. президента Национального агентства по ядерной энергии Польши (PAA) Анджеем Гловацким.

«Главы государственных регуляторов Украины и Республики Польша обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в создании в Украине независимой автоматизированной системы радиационного мониторинга. В Республике Польша такая система успешно функционирует, предоставляя регулирующему органу необходимые данные радиационного состояния на территории страны», – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Как отметили в украинском ведомстве, Гловацкий заверил в заинтересованности и готовности предоставить оборудование для создания такой системы в Украине.

В сентябре 2022 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИАРУ) и Министерство окружающей среды, охраны природы, безопасности реакторов и защиты прав потребителей Федеративной Республики Германии (BMUV) подписали заявление о намерениях по научно-техническому сотрудничеству в области ядерной безопасности.