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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
УКРАИНА И МЭА ПОДПИСАЛИ ДВУХЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА
13:59 13.12.2022
Министр энергетики Украины Герман Галущенко и исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль подписали программу сотрудничества на два года. Об этом сообщает Министерство энергетики.
"Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль и министр энергетики Украины Герман Галущенко подписали двухлетнюю совместную рабочую программу с целью восстановления украинской энергосистемы после разрушений, вызванных российской военной агрессией, и дальнейшего строительства безопасного, стабильного энергетического будущего", - говорится в сообщении.
Программа сосредоточена на ключевых кратко- и долгосрочных энергетических приоритетах Украины с акцентами на энергетической безопасности, переходе на чистую энергию и плане восстановления энергетического сектора. В частности, МЭА будет оказывать поддержку Минэнерго в разработке Энергетической стратегии до 2050 года. Агентство также будет предоставлять помощь правительству Украины в оценке существующих подходов к инвестированию в энергетическую систему и в разработке рекомендаций для их усовершенствования.
Отмечается, что программа уделяет особое внимание возобновляемой энергетике, что обусловлено как значительным потенциалом Украины в этой сфере, так и современными тенденциями. Так, по базовому сценарию МЭА, уже к 2027 году на ВЗЭ будет приходиться почти 40% производимого в мире электричества.
"Совместная программа с Международным энергетическим агентством будет содействовать привлечению качественной экспертизы, лучших мировых практик и широкому внедрению новейших технологий для восстановления современной энергетической системы Украины", - подчеркнул Галущенко.
В ходе встречи стороны уделили внимание вопросу обеспечения мировой энергетической и ядерной безопасности. В частности, Галущенко и Бироль обсудили перспективы диверсификации поставок топлива для атомных электростанций с целью замещения ядерного топлива из РФ. Кроме того, стороны обсудили текущее состояние энергетического сектора Украины и работу над восстановлением энергетической инфраструктуры после обстрелов.
Украина присоединилась к Международному энергетическому агентству как ассоциированный член в июле 2022 года. Сообщество МЭА обеспечивает около 75% мирового спроса на энергию и охватывает более 5 млрд потребителей.
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