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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ УКРАИНЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С ПЛАВУЧЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
10:34 08.12.2022
Турецкая компания Karpowership может и планирует поставлять электроэнергию в Украину через Молдову и Румынию, разместив там плавучие электростанции – силовые корабли, на которых установлена энергетическая установка. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационное агентство "Анадола".
“Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 мегаватт. Силовые корабли могут начать подачу электроэнергии в течение одного месяца после согласования технических, коммерческих деталей и деталей, связанных с безопасностью”, - сказала в комментарии агентству президент Karpowership Trade Group Зейнеп Харези.
Раньше речь шла о том, чтобы силовые корабли были размещены возле Одессы. Но поскольку нет никаких гарантий безопасности, было решено рассмотреть возможность снабжения электроэнергией через другие страны.
Мы ведем переговоры с компаниями, чтобы найти правильное решение. Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередачи. Мы можем развернуть корабли в Румынию и Молдову, поставлять электроэнергию по линиям электропередачи в Украине”, - пояснила Харези.
По ее словам, в процесс переговоров также вовлечена ООН. В настоящее время идут переговоры об обеспечении 300-400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, что достаточно для обеспечения электроэнергией одного миллиона домохозяйств.
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