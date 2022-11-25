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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬША ВЫДЕЛИТ 20 МЛН ЕВРО НА ИНИЦИАТИВУ «ЗЕРНО ИЗ УКРАИНЫ»
10:46 28.11.2022
Польша внесет 20 миллионов евро на реализацию инициативы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), призванной обеспечить доставку украинского зерна в страны Африки. Об этом заявил премьер-министр РП Матеуш Моравецкий на совместной с президентом Владимиром Зеленским и лидерами иностранных государств встрече с представителями СМИ по результатам учредительного Международного саммита инициативы Grain from Ukraine.
"Мы должны продолжать оказывать поддержку этим усилиям, потому что Украина страдает и в то же время президент Зеленский готовит эту очень щедрую инициативу в помощь странам Африки, Ближнего Востока и Азии... Мы хотим поддержать эту инициативу и выделяем 20 млн евро на инициативу президента Зеленского", - сказал Моравецкий, которого цитирует Укринформ.
Как сообщалось, продовольственная инициатива Украины, направленная на преодоление зернового кризиса в африканских странах, на первом саммите собрала $150 миллионов из более чем 20 стран-участниц и ЕС.
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