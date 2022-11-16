В Стамбуле договорились продлить «зерновую инициативу» еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция", – написал министр, которого цитирует Укринформ.

Кубраков добавил, что с начала работы зерновой инициативы - с 1 августа по 17 ноября - Украина экспортировала более 11 млн т агропродукции в 38 стран мира. Он отметил, что это значительный объем, но недостаточный.

По словам министра, у мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. В то же время у Украины есть возможность увеличить объемы поставок собственного продовольствия для мира.

Кубраков сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на один год и присоединить к ней порт Николаев и ожидает ответа. Кроме того, были внесены предложения по решению имеющихся проблем в работе Совместного координационного центра.

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Инициатива должна была действовать в течение 120 дней.

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.