ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В СТАМБУЛЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДЛИТЬ «ЗЕРНОВУЮ ИНИЦИАТИВУ» ЕЩЕ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА


11:16 17.11.2022

В Стамбуле договорились продлить «зерновую инициативу» еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Фейсбуке.

"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море" продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция", – написал министр, которого цитирует Укринформ.

Кубраков добавил, что с начала работы зерновой инициативы - с 1 августа по 17 ноября - Украина экспортировала более 11 млн т агропродукции в 38 стран мира. Он отметил, что это значительный объем, но недостаточный.

По словам министра, у мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. В то же время у Украины есть возможность увеличить объемы поставок собственного продовольствия для мира.

Кубраков сообщил, что Украина официально обратилась к партнерам по инициативе с предложением продлить инициативу минимум на один год и присоединить к ней порт Николаев и ожидает ответа. Кроме того, были внесены предложения по решению имеющихся проблем в работе Совместного координационного центра.

В Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Инициатива должна была действовать в течение 120 дней.

Первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2022
валюта курс
EUR 2.4770
USD 2.4166
RUB 3.9968
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4770 +0.0053
USD 2.4166 -0.0006
RUB 3.9968 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4720 2.4880
USD 2.4150 2.4290
RUB 3.1000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 17.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0220 1.0310
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте