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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕС ИНВЕСТИРУЕТ €3 МЛРД В «ЧИСТЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ


16:22 03.11.2022

Европейская комиссия объявила третий конкурс проектов по развитию "чистой" энергетики, на поддержку которых предусматривается €3 миллиарда, с целью развития энергетической стратегии REPowerEU и ускорения обретения независимости от российских ископаемых энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия объявила третий конкурс на крупномасштабные проекты при поддержке Инновационного фонда ЕС. Бюджет этого конкурса удвоился до €3 миллиардов благодаря росту поступлений в рамках аукционов в Системе ЕС по торговле квотами на вредные выбросы (ETS). Масштабные проекты 2022 года призваны ускорить поиск промышленных решений для декарбонизации Европы. Ориентированный на приоритеты плана REPowerEU конкурс будет дополнительно способствовать избавлению зависимости ЕС от российского ископаемого горючего", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что на конкурс, который продлится до 16 марта 2023 года, открыт для проектов на территории стран ЕС, а также Исландии и Норвегии. Они должны быть посвящены общим целям декарбонизации, внедрению инноваций в сфере электрификации в промышленности и производстве водорода, а также внедрению чистых технологий в промышленном производстве.
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