|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕС ИНВЕСТИРУЕТ €3 МЛРД В «ЧИСТЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
16:22 03.11.2022
Европейская комиссия объявила третий конкурс проектов по развитию "чистой" энергетики, на поддержку которых предусматривается €3 миллиарда, с целью развития энергетической стратегии REPowerEU и ускорения обретения независимости от российских ископаемых энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия объявила третий конкурс на крупномасштабные проекты при поддержке Инновационного фонда ЕС. Бюджет этого конкурса удвоился до €3 миллиардов благодаря росту поступлений в рамках аукционов в Системе ЕС по торговле квотами на вредные выбросы (ETS). Масштабные проекты 2022 года призваны ускорить поиск промышленных решений для декарбонизации Европы. Ориентированный на приоритеты плана REPowerEU конкурс будет дополнительно способствовать избавлению зависимости ЕС от российского ископаемого горючего", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что на конкурс, который продлится до 16 марта 2023 года, открыт для проектов на территории стран ЕС, а также Исландии и Норвегии. Они должны быть посвящены общим целям декарбонизации, внедрению инноваций в сфере электрификации в промышленности и производстве водорода, а также внедрению чистых технологий в промышленном производстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
Курсы в банках
на 03.11.2022
Конвертация в банках
на 03.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте