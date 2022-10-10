Запорожская АЭС потеряла все внешнее питание второй раз за пять дней. Об этом написал в Twitter генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Наша команда на Запорожской атомной электростанции сегодня утром сообщила мне, что станция второй раз за пять дней потеряла все внешнее питание. Ее резервные дизель-генераторы теперь обеспечивают электроэнергией ее функции ядерной и физической безопасности», - говорится в сообщении.

По словам Гросси, эта повторная потеря внешнего питания ЗАЭС «вызывает глубокую тревогу и подчеркивает острую необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг площадки».