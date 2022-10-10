ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЗАЭС ВТОРОЙ РАЗ ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧЕНА – ГЛАВА МАГАТЭ


12:19 12.10.2022

Запорожская АЭС потеряла все внешнее питание второй раз за пять дней. Об этом написал в Twitter генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Наша команда на Запорожской атомной электростанции сегодня утром сообщила мне, что станция второй раз за пять дней потеряла все внешнее питание. Ее резервные дизель-генераторы теперь обеспечивают электроэнергией ее функции ядерной и физической безопасности», - говорится в сообщении.

По словам Гросси, эта повторная потеря внешнего питания ЗАЭС «вызывает глубокую тревогу и подчеркивает острую необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг площадки».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2022
валюта курс
EUR 2.5168
USD 2.5841
RUB 4.0388
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4792 +0.0106
USD 2.5500 +0.0133
RUB 4.1009 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5250 2.5400
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9850
EUR/RUB 63.0000 76.0000
USD/RUB 64.3000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте