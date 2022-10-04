Страны Европейского Союза на уровне послов пришли к общему согласию относительно содержания очередного пакета санкций против российской федерации, предложенного на прошлой неделе президентом Еврокомиссии, который также предусматривает ограничение цены на российскую нефть. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой сразу на семерых европейских дипломатов.

«Послы стран Евросоюза достигли общего соглашения о новых санкциях <...>, включающих ограничение цен на российскую нефть», – отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Речь идет о так называемом «восьмом пакете» санкций ЕС против России, предложенном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе.

Отмечается, что отдельные страны выразили обеспокоенность по поводу новых ограничений, особенно в отношении ценовой политики на нефть, поэтому детали должны быть согласованы в письменной форме. При этом не сообщается, о каких именно странах идет речь.

Как утверждается, официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду.