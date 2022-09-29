Верхняя палата Конгресса США приняла подавляющим большинством голосов проект закона о краткосрочном государственном финансировании, предусматривающий в том числе помощь для Украины в сферах обороны и экономики.

Голосование прошло во второй половине дня четверга, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Документ поддержали 72 законодателя, против высказались 25 сенаторов.

Законопроект необходим для продолжения финансирования федеральных учреждений США в условиях отсутствия утвержденного бюджета на следующий финансовый год, который в Соединенных Штатах традиционно начинается с 1 октября. Он позволит правительству оставлять финансирование на уровне текущего года на временной основе – до середины декабря или раньше, если Конгресс за это время примет бюджет на 2023 финансовый год.

Среди других статей документ предусматривает более $12 миллиардов на безопасность и экономическую помощь Украине в условиях войны. Кроме того, в законопроект включены статьи помощи пострадавшим от стихийного бедствия в США.

Для вступления закона в силу он должен быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом США.