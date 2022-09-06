ЕС принимает меры по защите потребителей и уменьшению зависимости от поставок российского газа, объем которого на момент начала войны в Украине составлял 40% от внешних поставок и на сегодня уменьшился до 9% от общего объема газового импорта. Об этом накануне чрезвычайной встречи министров энергетики ЕС, которая должна состояться в пятницу в Брюсселе, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Полная запись выступления Урсулы фон дер Ляйен обнародована на мультимедийном портале ЕС, сообщает Укринформ.

Она отметила то, что ЕС предстал перед чрезвычайной ситуацией в сфере энергетики, поскольку Россия является ненадежным поставщиком и пытается манипулировать европейским энергетическим рынком. Европейцы смогли снизить эти негативные тенденции за счет уменьшения спроса на газ, что позволило уже сейчас заполнить общие хранилища газа на 82%, что является лучшим показателем за предыдущие годы.

Кроме того, благодаря диверсификации путей энергоснабжения ЕС увеличил доставку сжиженного (LNG) или трубопроводного газа из США, Норвегии, Алжира, Азербайджана и от других поставщиков. По словам Урсулы фон дер Ляйен, в настоящее время Норвегия поставляет в ЕС больше газа, чем Россия. При этом ЕС продолжает массированные инвестиции в развитие внутренних возобновляемых источников через программу RePowerEU.

Президент Европейской комиссии признала, что манипуляции на газовом рынке оказали негативный эффект для рынка электроэнергии. Это заставляет Еврокомиссию принимать меры против астрономического роста цен на энергию для домохозяйств и промышленности и для реагирования на вызванные ими огромные колебания на рынке.

Среди таких мер, кроме упомянутого уменьшения зависимости ЕС от российского газа, Урсула фон дер Ляйен назвала «умное сбережение электричества», требующее разработки стратегии сокращения потребления электроэнергии в моменты пикового спроса. С этой целью Еврокомиссия предлагает ввести обязательные для выполнения ограничения на спрос электроэнергии в такие моменты и будет совместно со странами-членами разрабатывать механизмы для достижения этой цели.

Во-вторых, Еврокомиссия предлагает ввести предельные показатели доходов компаний, производящих электроэнергию при низких затратах, но получающих сверхприбыли в результате резкого роста цен на электричество. В частности, это касается энергии, поступающей из возобновляемых источников с низким потреблением углеродных ресурсов.

Такой же «потолок» на прибыль Еврокомиссия предлагает установить для нефтяных и газовых компаний, добывающих ископаемое топливо, а также получающих неожиданные сверхприбыли в результате глобального роста цен.

В то же время компании, потребляющие эту энергию, могут получить целенаправленную поддержку и государственную помощь для сохранения собственной ликвидности.