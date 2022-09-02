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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
G7 ПЛАНИРУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ
16:48 02.09.2022
Страны Большой семерки планируют ввести ограничение цены на мировые закупки российской нефти, что должно сократить нефтяные доходы РФ и ослабить ее в финансовом плане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление G7.
«Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и ввести комплексный запрет услуг, позволяющих морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения во всем мире», - говорится в заявлении министров финансов G7.
В нем отмечается, что «предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже («ценовой потолок»), определяемой широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих ценовой предел».
Министры заявили, что планируют ввести ограничение цен в соответствии со сроками введения санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря.
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