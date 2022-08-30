Японская компания Toyota планирует инвестировать до 730 млрд иен ($5,6 млрд долларов) в производство аккумуляторов для электромобилей в Японии и США. Об этом сообщает Kyodo News.

В компании заявили, что начать производство аккумуляторов планируют в период с 2024 по 2026 годы.

Автопроизводитель потратит около 400 млрд иен на строительство заводов в Японии, а еще около 325 млрд иен будет выделено на строительство завода Toyota в Северной Каролине (США).

Инвестиционный план Toyota появился в связи с тем, что крупные автопроизводители наращивают усилия по производству электромобилей на а фоне ужесточения правил во всем мире для борьбы с глобальным потеплением.

Штат Калифорния планирует к 2035 году запретить продажу автомобилей, работающих на бензине, включая гибридные автомобили. Это может распространиться на остальную часть США и вызвать гонку по разработке электромобилей среди автопроизводителей.

Между тем японская Honda Motor Co. и южнокорейская LG Energy Solution Ltd. заявили в понедельник, что планируют потратить $4,4 млрд на создание совместного предприятия в США по производству аккумуляторов для электромобилей.