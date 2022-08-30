Правительства Украины и Польши совместно будут работать над подготовкой проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьска для дальнейшего экспорта в третьи страны.

Предложение министра сельского хозяйства и развития села Польши утвердил во вторник Совет министров РП.

Как передает Укринформ, польское правительство дало согласие на заключение соответствующего меморандума о взаимопонимании между министерствами аграрной политики и инфраструктуры Украины и Польши.

“Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Как следствие, это должно снизить миграционное давление на Европу”, - говорится в сообщении правительства Польши.

Совместный меморандум предусматривает разработку сторонами проекта строительства трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел в перегрузочный терминал в порту Гданьска с загрузкой в Украине. Для этого будет создана совместная рабочая группа, которая представит возможные варианты маршрутов трубопровода, предоставит информацию об ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности предложенный маршрут прокладки газопровода.

Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды. Действие документа можно будет прекратить, но не позднее чем за полгода до окончания очередного периода.