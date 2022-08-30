|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ЭКСПОРТА УКРАИНСКОГО МАСЛА
11:33 31.08.2022
Правительства Украины и Польши совместно будут работать над подготовкой проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел из Украины в порт Гданьска для дальнейшего экспорта в третьи страны.
Предложение министра сельского хозяйства и развития села Польши утвердил во вторник Совет министров РП.
Как передает Укринформ, польское правительство дало согласие на заключение соответствующего меморандума о взаимопонимании между министерствами аграрной политики и инфраструктуры Украины и Польши.
“Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым грозит голод. Как следствие, это должно снизить миграционное давление на Европу”, - говорится в сообщении правительства Польши.
Совместный меморандум предусматривает разработку сторонами проекта строительства трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел в перегрузочный терминал в порту Гданьска с загрузкой в Украине. Для этого будет создана совместная рабочая группа, которая представит возможные варианты маршрутов трубопровода, предоставит информацию об ориентировочных технических параметрах, стоимости и условиях реализации проекта, в частности предложенный маршрут прокладки газопровода.
Меморандум будет заключен на три года с автоматическим продлением на последующие трехлетние периоды. Действие документа можно будет прекратить, но не позднее чем за полгода до окончания очередного периода.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2022
Курсы в банках
на 31.08.2022
Конвертация в банках
на 31.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте