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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


HOLTEC ХОЧЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В УКРАИНЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МАЛОГО МОДУЛЬНОГО РЕАКТОРА SMR-160


12:52 30.08.2022

Американская компания Holtec International рассматривает возможность строительства в Украине завода, который будет производить компоненты для малого модульного реактора SMR-160. Об этом в интервью Укринформу рассказал генеральный директор компании Крис Сингх.

«В последние несколько лет нашей целью было создание производственного центра в Украине, чтобы удовлетворить потребности вашей страны, а также региональные потребности, например атомных станций в Польше, Румынии, то есть региона Восточной Европы. Поэтому мы действительно хотим построить производственные мощности в Украине – самый современный завод, который будет производить компоненты SMR-160. Надеемся, что Запад предоставит экономическую помощь Украине, чтобы это произошло», - отметил он.

Сингх уточнил, что малые модульные реакторы SMR 160 – это современная технология, которая является крайне безопасной. Ведь установка не требует никаких насосов или двигателей для функций безопасности и управления, что является одной из главных проблем на атомных станциях.

«Его можно развернуть возле Днепра, где сегодня много украинских АЭС, или посреди поля, где растет кукуруза или подсолнечник. Ведь для охлаждения, требуемого электростанцией, в случае SMR-160 можно использовать воздух. SMR-160 настолько безопасен, что, если бы террористы захватили щит управления, они бы не смогли взорвать станцию, а только остановить», - добавил глава Holtec.

Ранее компания Holtec International завершила в Чернобыльской зоне строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

SMR-160 представляет собой небольшой модульный реактор мощностью 160 или 525 МВт, в котором используются простые и пассивные системы безопасности. Holtec разработал реактор совместно с Mitsubishi Electric Corporation, SNC-Lavalin и Exelon Generation.
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