Правительство Шри-Ланки с 23 августа 2022 г. ввело временный запрет на импорт широкого спектра товаров. На это обращает внимание представителей бизнеса, работающих с ланкийскими партнерами, Национальный центр маркетинга Беларуси.

Согласно информации, запрет вводится на ввоз таких товарных групп, как шоколад и изделия из него, очки, чемоданы, скороварки, тостеры, наручные часы, телефоны, кондиционеры, косметические товары, парфюмерия, музыкальные инструменты, одежда, алкогольные и безалкогольные напитки.

Иностранные товары, отправленные до 23 августа 2022 года и прибывшие на Шри-Ланку до 14 сентября текущего года, будут допущены к таможенному оформлению.

Причиной нового запрета на импорт указанных товаров стало стремление правительства страны максимально урезать расходы иностранной валюты, необходимые для закупок товаров первой необходимости – топлива, продовольствия и медикаментов.

«Национальный центр маркетинга продолжит отслеживать ситуацию на зарубежных рынках. О предпринимаемых правительством Шри-Ланки мерах по снятию ограничений белорусские экспортеры будут проинформированы дополнительно», - говорится в сообщении НЦМ.