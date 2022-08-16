Президент Джо Байден подписал во вторник законопроект «О здравоохранении, налогах и климате» на сумму 750 млрд долларов, который называют законом о снижении инфляции.

Как передает корреспондент Укринформа, во время церемонии подписания документа, которая состоялась в первый день после его отпуска, Байден отметил, что этот документ является «одним из самых значимых законов в нашей истории».

«С принятием этого закона американский народ выиграл, а «особые интересы» проиграли, – заявил он. - Какое-то время люди сомневались, получится ли что-нибудь из этого, но мы вступили в сезон существенных изменений».

По его словам, сегодня часто путают грешное с праведным.

«Слишком часто путаем неудачи с поражением. Слишком часто отдаем самые большие микрофоны критикам и циникам, которые с удовольствием объявляют о провалах, тогда как те, кто стремится к прогрессу, выполняют тяжелую управленческую работу», - заявил он.

Президент подверг жесткой критике республиканцев в Конгрессе за то, что голосовали против законопроекта.

«Все до одного республиканцы в Конгрессе проголосовали против снижения цен на рецептурное лекарство, против снижения расходов на здравоохранение, против справедливой налоговой системы. Каждый республиканец – каждый – проголосовал против разрешения климатического кризиса, против снижения наших энергозатрат, против создания хорошо оплачиваемых рабочих мест. Мои соотечественники, вот выбор, перед которым мы предстали: либо защищать чиновников, либо проявить мужество и строить будущее, в котором каждый будет иметь равные шансы», - продолжил он.

Законопроект был принят в Сенате в августе после многочасового голосования за поправки, Палата представителей приняла документ в конце прошлой недели.

Закон предусматривает крупные инвестиции, связанные с изменением климата, и значительные новации в политике системы здравоохранения, в частности предоставляет программе Medicare право изменять цены на некоторые рецептурные лекарства и продлевает на три года субсидии на здравоохранение. Также будет сокращен бюджетный дефицит за счет новых налогов, включая 15% на крупные корпорации и 1% на выкуп акций. Кроме того, будут расширены возможности налоговой службы.

Эти меры позволят нарастить бюджетные доходы более чем на 700 млрд долларов в течение 10 лет и потратить более 430 млрд на сокращение выбросов углекислого газа и расширение субсидий на медицинское страхование. Остальная часть новых доходов будет использована для сокращения дефицита бюджета.

Белый дом сообщает, что Байден вскоре проведет заседание правительства, посвященное реализации закона, совершит поездку по стране, чтобы подчеркнуть влияние документа на американцев, и примет участие в праздновании Дня труда в Белом доме, посвященном принятию закона.

Как отмечают СМИ, Байден будет преподносить принятие закона как большую победу в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре этого года.