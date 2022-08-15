Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сотрудничает с Министерством аграрной политики и продовольствия по реализации Стратегии по поддержанию хранения зерна для решения текущего дефицита зернохранилищ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

«Совместно с Министерством агрополитики ФАО внедряет Стратегию по хранению зерновых, согласно которой ФАО планирует обеспечить хранение 4,07 млн тонн зерна, что составляет 25% от общенациональной потребности. Мы уже завершили тендер и определяем потенциальных поставщиков для закупки рукавов для хранения зерновых со вспомогательным оборудованием, а также модульных зернохранилищ», - отметил глава офиса ФАО в Украине Пьер Вотье, которого цитирует Укринформ.

Он уточнил, что одним из важнейших требований для получения оборудования для временного хранения будет регистрация в Государственном аграрном реестре.

Также отмечается, что FAO обновила свой План быстрого реагирования и призывает выделить 115,4 млн долларов для оказания поддержки почти 1 млн жителей сельской местности через предоставление сельскохозяйственной помощи и обеспечение продовольственной безопасности для тех, кто больше всего пострадал в результате войны.

В рамках этой программы FAO уже предоставила помощь для 80 000 человек в 13 областях Украины и продолжает оказывать многоцелевую денежную помощь для покрытия основных потребностей более 5 000 семей в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге Украины.

Кроме того, в ближайшее время FAO будет предоставлять корма для животных, а также пилотировать программу по предоставлению ваучеров для закупки необходимых материалов с сельскохозяйственной целью. Поддержка будет оказываться перемещенным лицам и принимающим семьям в сельской местности, а также наиболее незащищенным слоям населения.

Как сообщалось, 22 июля Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Суда, вывозящие на экспорт зерно из Украины, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 км).