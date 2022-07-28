Два реактора советских времен на атомной электростанции Богунице в Словакии полностью демонтированы, а компоненты обеззаражены для безопасного хранения или переработки. Об этом сообщает Энергоатом в Telegram-канале.

Согласно информации, Европейский банк реконструкции и развития профинансировал проект более чем на 650 млн евро. ЕБРР заявил, что впервые реакторы этого типа вывели из эксплуатации и разобрали непосредственно на станции.

"Работы на участке по демонтажу и обработке оставшегося оборудования и систем должны завершить к 2025 году. А в 2027-м снесут строительные конструкции и сооружения АЭС – и территория станет безопасной для перепланировки", – отмечается в сообщении.

Один из блоков АЭС Богунице был остановлен в 2006-м, второй – в 2008 году.