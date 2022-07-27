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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОСОЮЗ РЕШИЛ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ С УКРАИНОЙ


16:55 27.07.2022

Синхронизация электросетей Украины и Молдовы с европейскими энергетическими системами позволяет говорить о полномасштабной торговле электроэнергией между Украиной и Евросоюзом, объемы которой ЕС на этой неделе решил увеличить вдвое. Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи европейских министров энергетики с украинским коллегой Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Вместе мы смогли с рекордной скоростью интегрировать Украину и Молдову в нашу электрическую сеть. Это был исторический и символический момент. Теперь мы должны сделать следующий шаг к полномасштабной торговле электроэнергией с Украиной. Первые трансграничные электрические обмены начались в конце июня - Румыния, Польша и Словакия. Объем такой торговли на сегодня охватывает 500 мегаватт. Европейские операторы энергетических сетей в сфере электричества уже на этой неделе решили увеличить этот объем вдвое», – отметила еврокомиссар, которую цитирует Укринформ.

Она подчеркнула, что такая торговля позволяет Украине получать прибыль для компенсации бюджетных потерь в результате «эффекта войны». ЕС такая торговля приносит дополнительные объемы электроэнергии по доступным ценам во времена, когда цены на энергию особенно высоки. В то же время, это позволяет Евросоюзу сокращать потребление газа, поскольку страны ЕС получают из Украины электроэнергию, для производства которой были бы вынуждены тратить дополнительные объемы газа.

Как сообщалось, в Брюсселе состоялся чрезвычайный Совет министров ЕС по вопросам энергетики. Европейские министры искали ответ на угрозу полного прерывания поставок российского газа. Они согласовали чрезвычайный план Еврокомиссии, предусматривающий сбережение до 15% среднего потребления газа и закачку этого объема в подземные хранилища для безопасного прохождения зимнего периода.
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