Во Франции вводятся мероприятия коллективной экономии электроэнергии, в частности, планируют ограничить время демонстрации световой рекламы, а также обязать магазины держать дверь закрытой, если в помещении включен кондиционер. Об этом в интервью Le Journal de Dimanche сообщила министр по вопросам энергетических трансформаций Аньес Панье-Рунашер.

По словам министра, крупный бизнес уже взял на себя обязательство снизить интенсивность освещения, не включать системы кондиционирования ночью, соблюдать определенные температурные показатели (до 19 градусов зимой, 26 летом). "Но еще есть простор для маневра, например, относительно системы обнаружения на автостоянках, чтобы свет включался только тогда, когда там кто-то есть", – сказала Панье-Рунашер, которую цитирует Укринформ.

Она анонсировала и дополнительные меры.

“В ближайшие дни я выдам два указа: первый расширит запрет на световую рекламу с 1 до 6 часов утра независимо от размера города, за редкими исключениями, такими как вокзалы и аэропорты, которые не закрываются на ночь. А второй будет запрещать магазинам открывать дверь, когда включен кондиционер или отопление. Полное кондиционирование с открытой дверью больше не приемлемо”, – подчеркнула министр.

Как она отметила, благодаря этим мерам счета коммерсантов за электроэнергию снизятся почти на 20%.

В то же время министр подчеркнула, что эти меры сработают только в том случае, если их будут применять все. Причем, по ее словам, за нарушение будут предусмотрены санкции: "До 750 евро штрафа за открытую дверь и 1500 евро – за световые вывески".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна должна быть готова к полной остановке поставок газа из РФ.