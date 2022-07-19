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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
УКРАИНА И ЕС ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ТРАНШЕ НА €1 МЛРД
10:11 20.07.2022
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании относительно выделения Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом Домбровскис написал в Twitter.
“Подписываю Меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС относительно предоставления 1 млрд евро макрофинансовой помощи как экстренное финансирование. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины”, - отметил Домбровскис, которого цитирует Укринформ.
Он добавил, что Украина имеет экономику в состоянии войны. Следовательно, ЕС будет помогать Киеву.
Кае известно, Евросовет принял решение о выделении миллиарда евро для Украины, и будет продолжать работать в направлении предоставления остальной части из 9 миллиардов евро согласованной на уровне ЕС макрофинансовой помощи.
В рамках соглашения об ассоциации ЕС-Украина, которое вступило в силу с 1 сентября 2017 года, ЕС последовательно оказывает поддержку Украине в проектах по развитию и в проведении ключевых реформ, включая административную и судебную, борьбу с коррупцией и т. д. В период с 2014 по 2021 год ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь в форме долгосрочных кредитов на сумму в 5 миллиардов евро.
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