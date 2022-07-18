Франция и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Об этом в своем Твиттере сообщила министр по вопросам энергетических трансформаций Аньес Панье-Рунашер.

“Государственный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов. Мы подписываем стратегическое партнерство об энергетическом сотрудничестве”, – написала министр, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, цель партнерства – обеспечить безопасность наших поставок, создать больше промышленных партнерств и работать вместе над моделью безуглеродной энергии.