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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ФРАНЦИЯ И ОАЭ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
11:08 19.07.2022
Франция и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Об этом в своем Твиттере сообщила министр по вопросам энергетических трансформаций Аньес Панье-Рунашер.
“Государственный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов. Мы подписываем стратегическое партнерство об энергетическом сотрудничестве”, – написала министр, которую цитирует Укринформ.
По ее словам, цель партнерства – обеспечить безопасность наших поставок, создать больше промышленных партнерств и работать вместе над моделью безуглеродной энергии.
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