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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


КРУПНЕЙШАЯ КАНАДСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ ОТМЕНЯЕТ СОТНИ РЕЙСОВ


11:22 15.07.2022

Авиакомпания Air Canada существенно сокращает количество рейсов в течение июля и августа из-за нехватки персонала, загруженности аэропортов и других проблем. об этом в Монреале заявил генеральный директор Air Canada Майкл Русо.

“Это решение было нелегким, поскольку оно приведет к дальнейшим отменам рейсов, что негативно повлияет на наших пассажиров. Однако, поскольку это сделано заранее, пассажиры, которых коснутся перемены, смогут должным образом подстроиться, а не оказаться перед изменением планов незадолго или во время путешествия”, - сказал Русо, которого цитирует Укринформ.

По его словам, авиационная промышленность противостоит тем же вызовам, что и другие отрасли экономики. "Они испытывают сложности с восстановлением работы, разблокировкой цепей поставки и удовлетворением отложенного спроса", - считает глава авиакомпании.

Он спрогнозировал, что в ближайшие два месяца ежедневно будет отменено более 150 регулярных рейсов Air Canada, то есть около 15% общего количества, и это затронет сотни тысяч пассажиров. Большинство таких рейсов должны были осуществляться из Торонто и Монреаля.

До объявленных изменений Air Canada ежедневно выполняла около 1 тысячи рейсов.

В последние недели крупные аэропорты Канады встали перед проблемой значительного количества задержанных рейсов из-за неспособности наземного персонала достаточно быстро обслуживать пассажиров. Связано это прежде всего с тем, что после отмены большинства COVID-ограничений люди стали значительно больше путешествовать.
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