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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ €1 МЛРД МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УКРАИНЫ


15:26 12.07.2022

Совет ЕС объявил сегодня о решении выделить для Украины дополнительно один миллиард евро чрезвычайной макрофинансовой помощи, которая будет направлена на первоочередные потребности страны и восстановление дееспособности критически важной инфраструктуры. Такая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

«Совет ЕС сегодня предоставил 1 миллиард евро дополнительной макрофинансовой помощи (МФП) для Украины в срочном порядке. Вместе с чрезвычайной МФП в объеме 1,2 миллиарда евро, выплаченной в начале года, общий объем макрофинансовой поддержки Украины с начала войны сейчас достиг 2,2 миллиарда евро, и, как ожидается, будет в дальнейшем увеличен в течение следующих месяцев», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Эта финансовая помощь дополняет другие виды поддержки со стороны ЕС в адрес Украины в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах.

Главным предназначением текущей помощи является обеспечение способности государства выполнять свои социальные функции. Эта помощь предоставляется в форме долгосрочного кредита на привлекательных условиях. Она будет доступна в течение года и будет перечислена единым финансовым пакетом, который может, между тем, быть реализован путем одного или большего количества траншей.

Эта новая финансовая помощь является частью чрезвычайных международных усилий доноров и международных финансовых институтов для поддержки Украины в критической ситуации.

Выплата МФП будет произведена сразу после согласования меморандума о взаимопонимании с властными структурами Украины. Этот документ будет предусматривать условия прозрачности использования и предоставленных фондов и систему отчетности о таком использовании.

Учитывая сложнейшие условия, сложившиеся в Украине, бюджет ЕС будет покрывать финансовый интерес, связанный с МФП в форме кредита, чтобы снизить нагрузку на фискальную систему Украины.

Как сообщалось, в рамках соглашения об ассоциации ЕС-Украина, которое вступило в силу с 1 сентября 2017 года, ЕС последовательно оказывает поддержку Украине в проектах по развитию и проведению ключевых реформ, включая административную и судебную реформы, борьбу с коррупцией и т. д. В период с 2014 по 2021 год ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь в форме долгосрочных кредитов на сумму в 5 миллиардов евро.
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