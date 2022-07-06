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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


В ПОЛЬШЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ПОМОЩИ УКРАИНЕ


11:56 07.07.2022

Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии. Планируется ускорить процедуру оформления зерна на польско-украинской границе, решить проблемы на железнодорожном транспорте и морпортах. Об этом шла речь во время первого заседания межведомственной группы по вопросам транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины, которое состоялось в среду в Министерстве сельского хозяйства Польши под руководством вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика.

Участники заседания проанализировали ситуацию с возможностью транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции с территории Украины. Проблемы логистики обсуждались в трех основных местах: на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах. Министры распределили между собой задачи.

Наиболее важными задачами является дальнейшее усовершенствование работы пограничных пунктов путем увеличения количества ветеринаров, а также возможное строительство временных складов на границе с Украиной.

"Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске", - заявил вице-премьер-министр Ковальчик, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что в Гданьский порт ездили бы также грузовики с зерном.

В ходе встречи обсуждались возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс. тонн. Это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

“Зерно является критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы должны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать разные решения и искать новые возможности», - подчеркнул вице-премьер Ковальчик.

Межведомственная группа по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины является вспомогательным органом, который был создан 23 июня распоряжением главы польского правительства. В нее входят представители министерств и ведомств: сельского хозяйства, государственных активов, экономики, внутренних и иностранных дел, министр по вопросам членства Польши в ЕС, глава канцелярии премьера, председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши.

В настоящее время в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия активно работает над решением вопроса разблокирования экспорта зерновых культур. Уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалок в зонах, где проходят новые логистические маршруты.

За четыре месяца после начала полномасштабной войны Украине удалось экспортировать только 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции, тогда как до 24 февраля страна экспортировала 4-5 млн тонн зерна ежемесячно через отечественные морские порты.
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