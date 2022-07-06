Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект поддержки украинских аграриев на сумму 17 млн долларов. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"С целью преодоления последствий войны в Украине для мирового сельскохозяйственного сектора, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект на сумму 17 миллионов долларов, чтобы помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки ", – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Сообщается, что проект финансируется Японией и осуществляется совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Он нацелен на восстановление мощностей для хранения зерна и функциональности цепочек поставки от уборки урожая к экспорту, а также сохранение производственного потенциала украинских фермеров для обеспечения непрерывности производства в будущем.

В Минагрополитики отмечают, что Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн своего урожая зерновых. По данным министерства, из-за блокирования черноморских портов в стране все еще находится 18 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых и масличных культур, ожидающих отправки на экспорт. При этом альтернативные железнодорожные и речные маршруты не могут компенсировать потерю экспорта через морские пути и решить проблему узких мест в новых возможных цепочках поставки, которые еще предстоит устранить.

Проект будет оказывать техническую поддержку правительству для создания альтернативных маршрутов экспорта зерна и будет способствовать быстрому наращиванию технического потенциала лаборатории в Измаиле, которая позволит фермерам соблюдать международные стандарты, в частности, осуществлять проверку качества животной и пищевой продукции на безопасность и сертификацию.

Как сообщалось, из-за уничтожения зернохранилищ и временного захвата до конца октября дефицит мощностей для хранения зерна составит 10-15 млн тонн.

В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

За 2021/2022 маркетинговый год Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на общую сумму 22,2 млрд долларов.