ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ФАО НАЧАЛА ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ АГРАРИЕВ НА $17 МЛН


16:40 06.07.2022

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект поддержки украинских аграриев на сумму 17 млн долларов. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"С целью преодоления последствий войны в Украине для мирового сельскохозяйственного сектора, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект на сумму 17 миллионов долларов, чтобы помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый в июле-августе урожай и обеспечить экспорт важнейших сельскохозяйственных товаров на международные рынки ", – говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Сообщается, что проект финансируется Японией и осуществляется совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Он нацелен на восстановление мощностей для хранения зерна и функциональности цепочек поставки от уборки урожая к экспорту, а также сохранение производственного потенциала украинских фермеров для обеспечения непрерывности производства в будущем.

В Минагрополитики отмечают, что Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн своего урожая зерновых. По данным министерства, из-за блокирования черноморских портов в стране все еще находится 18 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых и масличных культур, ожидающих отправки на экспорт. При этом альтернативные железнодорожные и речные маршруты не могут компенсировать потерю экспорта через морские пути и решить проблему узких мест в новых возможных цепочках поставки, которые еще предстоит устранить.

Проект будет оказывать техническую поддержку правительству для создания альтернативных маршрутов экспорта зерна и будет способствовать быстрому наращиванию технического потенциала лаборатории в Измаиле, которая позволит фермерам соблюдать международные стандарты, в частности, осуществлять проверку качества животной и пищевой продукции на безопасность и сертификацию.

Как сообщалось, из-за уничтожения зернохранилищ и временного захвата до конца октября дефицит мощностей для хранения зерна составит 10-15 млн тонн.

В июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

За 2021/2022 маркетинговый год Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на общую сумму 22,2 млрд долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2022
валюта курс
EUR 2.7439
USD 2.6654
RUB 4.6633
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7831 +0.0392
USD 2.7048 +0.0394
RUB 4.2758 -0.3875
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8450
USD 2.7030 2.7200
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 06.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 67.0000 78.0000
USD/RUB 65.0000 72.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте