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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
АВСТРАЛИЯ НА ГОД ОТМЕНИЛА ПОШЛИНЫ НА УКРАИНСКИЙ ИМПОРТ
18:21 05.07.2022
Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлин на импорт из Украины на один год. Об этом говорится в заявлении министра торговли и туризма страны Дона Фаррелла.
«Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт в Австралию из Украины. Эта мера, которая является частью пакета поддержки, озвученного премьер-министром по итогам его визита в Киев, вступает в силу (с 4 июля). Такой шаг следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Великобритания», - сказал министр, которого цитирует Укринформ.
По словам Фаррелла, в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн дол. Он также добавил, что решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение 12 месяцев на ряд производимых в Украине товаров. При этом акцизные сборы на топливо, алкогольные и табачные изделия останутся в силе.
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