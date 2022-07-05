Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлин на импорт из Украины на один год. Об этом говорится в заявлении министра торговли и туризма страны Дона Фаррелла.

«Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт в Австралию из Украины. Эта мера, которая является частью пакета поддержки, озвученного премьер-министром по итогам его визита в Киев, вступает в силу (с 4 июля). Такой шаг следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Великобритания», - сказал министр, которого цитирует Укринформ.

По словам Фаррелла, в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн дол. Он также добавил, что решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение 12 месяцев на ряд производимых в Украине товаров. При этом акцизные сборы на топливо, алкогольные и табачные изделия останутся в силе.