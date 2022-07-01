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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
NASA ОБЪЯВИЛО О РАЗРАБОТКЕ НОВЕЙШИХ САМОЛЕТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ
16:15 01.07.2022
Американское космическое агентство NASA ищет партнеров по
разработке нового поколения узкокорпусных авиалайнеров с низким уровнем выбросов. Об этом сообщает ведомство.
NASA намерено финансировать проектирование, строительство, испытание и полет крупномасштабного демонстратора с хорошо разработанной конфигурацией планера, а также создание сопутствующих технологий. «Проект агентства направлен на снижение выбросов углекислого газа в авиации и на обеспечение конкурентоспособности США в авиастроении», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
NASA нацелена именно на технологии для узкокорпусных (однопроходных) самолетов, на которых приходится почти половина мировых авиационных выбросов.
«С этим новым амбициозным проектом вместе с американской промышленностью мы откроем новую эру передовых новаций, которые сделают глобальную авиационную промышленность чище, тише и стабильнее», – сказал глава NASA Билл Нельсон.
Агентство планирует завершить испытания к концу 2020-х годов, чтобы новое поколение однопроходных самолетов появилось на рынке к 2030-м.
NASA рассчитывает в начале 2023 года выбрать, по крайней мере, одного отраслевого партнера для заключения соглашения с летно-исследовательским центром имени Армстронга в штате Калифорния. Такое соглашение обеспечит финансирование проекта и доступ к объектам NASA.
Промышленный партнер разработает, построит, опробует и запустит в полет демонстратор, а NASA получит данные по конфигурации планера и соответствующих технологий.
Проект осуществляется в рамках национальной программы, в которую вовлечена NASA, направленной на разработку новых технологий коммерческих транспортных средств.
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