Американское космическое агентство NASA ищет партнеров по

разработке нового поколения узкокорпусных авиалайнеров с низким уровнем выбросов. Об этом сообщает ведомство.

NASA намерено финансировать проектирование, строительство, испытание и полет крупномасштабного демонстратора с хорошо разработанной конфигурацией планера, а также создание сопутствующих технологий. «Проект агентства направлен на снижение выбросов углекислого газа в авиации и на обеспечение конкурентоспособности США в авиастроении», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

NASA нацелена именно на технологии для узкокорпусных (однопроходных) самолетов, на которых приходится почти половина мировых авиационных выбросов.

«С этим новым амбициозным проектом вместе с американской промышленностью мы откроем новую эру передовых новаций, которые сделают глобальную авиационную промышленность чище, тише и стабильнее», – сказал глава NASA Билл Нельсон.

Агентство планирует завершить испытания к концу 2020-х годов, чтобы новое поколение однопроходных самолетов появилось на рынке к 2030-м.

NASA рассчитывает в начале 2023 года выбрать, по крайней мере, одного отраслевого партнера для заключения соглашения с летно-исследовательским центром имени Армстронга в штате Калифорния. Такое соглашение обеспечит финансирование проекта и доступ к объектам NASA.

Промышленный партнер разработает, построит, опробует и запустит в полет демонстратор, а NASA получит данные по конфигурации планера и соответствующих технологий.

Проект осуществляется в рамках национальной программы, в которую вовлечена NASA, направленной на разработку новых технологий коммерческих транспортных средств.