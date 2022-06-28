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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОПЕРАТОРЫ СОГЛАСОВАЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА УКРАИНСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЕС
16:25 28.06.2022
Операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы ENTSO-E согласовали возобновление экспорта электроэнергии из Украины в Европейский Союз с 30 июня. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Украина и ЕС возобновляют межгосударственную торговлю электроэнергией. 27 июня операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы ENTSO-E признали, что Укрэнерго вместе с операторами Румынии, Словакии и Венгрии выполнили все необходимые для этого технические предпосылки", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что на первом этапе доступная пропускная способность межгосударственных пересечений (экспорт/импорт) будет распределяться только на суточных аукционах и будет ограничена объемом до 100 МВт, а также подлежит ежедневному анализу. При этом распределяются только пересечения в направлении Румынии. Первый аукцион на распределение пропускной способности Румынии проходит сегодня, 28 июня, с днем поставки на 30 июня.
Как сообщалось, 7 июня 2022 операторы систем передачи континентальной Европы сети ENTSO-E дали положительный ответ на запрос Укрэнерго о возобновлении экспорта электроэнергии из Украины.
С 16 марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E и теперь является частью европейского энергетического пространства.
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