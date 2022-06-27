Украина предложила поставлять в Германию свое электричество – это поможет Берлину справиться с энергетическим кризисом, вызванным резким сокращением поставок российского газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в статье в немецком издании Wirtschaftswoche.

Министр назвал намерение Германии отказаться от российских источников энергии «геракловой задачей», и подчеркнул, что Киев готов оказать Берлину поддержку, передает Укринформ.

Галущенко заявил, что, несмотря на войну, украинская энергетика продолжает стабильно работать. Более 50% электричества в Украине производят атомные электростанции, которых в Германии почти нет. С 16 марта 2022 года Украина присоединилась к общеевропейской энергетической сети и может поставлять электроэнергию на европейский рынок.

Министр также отметил, что Украина, особенно ее южные регионы, привлекательны с точки зрения развития экологически чистой энергетики – прежде всего солнечной и ветровой. Он выразил надежду, что теперь, когда Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза, она сможет активнее развивать сотрудничество с Европой в этом направлении.

Германия после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" решила отказаться от атомной энергии как опасной. Из действовавших ранее 19 АЭС осталось три; все они находятся в процессе вывода из строя. Их планируют отключить до конца 2022 года.