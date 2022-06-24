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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЛИДЕРЫ G7 ЗАПУСКАЮТ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНВЕСТИЦИЙ


11:07 27.06.2022

Лидеры государств G7, собравшиеся в Германии на саммит, заявили о запуске Партнерства в области глобальной инфраструктуры и инвестиций. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В рамках инициативы предполагается реализация проектов стоимостью в сотни миллиардов долларов по развитию инфраструктуры в развивающихся странах, укреплению глобальной экономики и цепочек поставок, а также укреплению национальной безопасности США.

Президент США Джо Байден должен в частности объявить, что США планируют мобилизовать 200 млрд долларов для проектов Партнерства в течение следующих пяти лет за счет грантов, федерального финансирования и привлечения инвестиций частного сектора. Вместе с партнерами по G7 США стремятся мобилизовать 600 млрд долларов до 2027 года на глобальные инвестиции в инфраструктуру, а также привлечь дополнительные средства, говорится в сообщении.

Инфраструктурные проекты будут направлены на преодоление климатического кризиса и укрепление глобальной энергетической безопасности за счет производства и снабжения экологически чистой энергией; разработку и развертывание сетей защищенных информационно-коммуникационных технологий, в частности, для обеспечения цифровой связи 5G и 6G; продвижения гендерного равенства и справедливости; модернизации систем здравоохранения

Среди проектов развитие солнечной энергетики в Анголе, разработка мультивакцин в Сенегале, строительство подводного телекоммуникационного кабеля, который соединит Сингапур с Францией, развертывание в Румынии установки с малым модульным реактором и т.д.

Как сообщалось, 26 июня в Германии открылся саммит «Группы семи», в котором участвуют лидеры США, Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии.
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