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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


УКРАИНЦЫ В ЕС ОТКРЫЛИ 170 ТЫСЯЧ СЧЕТОВ В REVOLUT


14:58 24.06.2022

Украинцы, находящиеся на территории Европейского Союза, уже открыли более 170 тысяч счетов в Revolut. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram-канале.

"Свыше 170 тысяч счетов в Revolut открыто украинцами в ЕС. С самого начала полномасштабного вторжения компания поддержала нас и дала возможность гражданам Украины в Европе открывать счета в мобильном приложении. Это позволило тысячам украинцев быстро и безопасно переводить средства и пользоваться мобильным банкингом", - говорится. в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Федоров отметил, что Revolut – резидент "Дія.City" и один из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании.

С Revolut украинцы имеют возможность бесплатно, за несколько кликов создать учетную запись, получить карту в приложении и сразу ею воспользоваться.

Благодаря Revolut украинцы в ЕС могут: подвязывать свои банковские счета, платить с карты в локальной валюте страны пребывания, или снимать наличные, мгновенно переводить деньги между картами и за рубеж и следить за аналитикой расходов.

С 14 марта услуги финансово-технологической компании Revolut стали доступны украинцам, находящимся на территории Европейского Союза.
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