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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРЕДОСТАВИТЬ СТАТУС КАНДИДАТА УКРАИНЕ
10:33 22.06.2022
Европейский совет принял решение предоставить статус кандидата Украине. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
«В последнем проекте EUCO говорится, что «Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова», - написал он.
После объявления статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове Европейский совет примет решение о дальнейших шагах, как только все изложенные комиссией условия будут полностью выполнены.
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