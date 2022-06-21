Европейский совет принял решение предоставить статус кандидата Украине. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

«В последнем проекте EUCO говорится, что «Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова», - написал он.

После объявления статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове Европейский совет примет решение о дальнейших шагах, как только все изложенные комиссией условия будут полностью выполнены.