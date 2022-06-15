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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


США ОБЪЯВИЛИ НОВЫЙ ПАКЕТ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА $1 МЛРД


11:46 16.06.2022

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1 млрд. долларов, а также гуманитарной поддержки в размере 225 млн долларов. Об этом он сказал в разговоре с президентом Владимиром Зеленским.

«Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще $1 миллиард помощи по безопасности, включая дополнительную артиллерию и системы береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовые ракетные системы, необходимые украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе», - отмечается в сообщении Белого дома со ссылкой на Байдена.

Глава Белого дома подтвердил, что Соединенные Штаты будут стоять вместе с защищающей демократию Украиной, собственный суверенитет и территориальную целостность на фоне неспровоцированной российской агрессии. Кроме того, США остаются преданными поддержке украинского народа, чья жизнь была разорвана войной, подчеркнул Байден.

«Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере $225 миллионов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медсредств и медицинской помощи, еды, жилья и финансов для семей на приобретение вещей первой необходимости», – заметил президент США.

Байден подчеркнул, что мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают воодушевлять мир.

«Соединенные Штаты, равно как и наши союзники и партнеры, не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, борющемуся за свою свободу», - подчеркнул глава Белого дома, которого цитирует Укринформ.
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