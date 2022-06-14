Правительство Австрии выделит до 2026 года 28 млрд евро для борьбы с ростом цен и компенсации населению возросших расходов. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции во вторник в Вене.

«Мы хотим обеспечить людям в Австрии безопасность в трудные времена. И поэтому мы создали еще один пакет помощи в размере 28 млрд евро. С помощью незамедлительных мер и структурированных реформ налоговой системы они получат обратно деньги, которые у них забрала инфляция», - заявил Нехаммер, которого цитирует Укринформ.

Пакет помощи в 28 млрд евро будет распространяться на период до 2026 года. В целом меры будут реализовываться в три этапа. На первом этапе, летом этого года, помощь должна быть предоставлена людям, наиболее пострадавшим от инфляции, – людям с низкими доходами. Осенью "уменьшение нагрузки" должно ощутить уже и большинство населения, а в начале 2023 года "структурное облегчение" должно привести к заметному усилению покупательной способности. Кроме того, специально для сельского хозяйства планируется создать отдельный пакет помощи.

Среди запланированных "незамедлительных мер": 180 евро единовременной выплаты на ребенка (в августе), 300 евро для особо пострадавших групп, таких как безработные и пенсионеры с минимальной пенсией (в сентябре), 500 евро для каждого (в октябре), а также другие доплаты и меры по уменьшению расходов населения.

Согласно данным федерального правительства, эти меры должны быть осуществлены уже в этом году и будут включать начальную помощь в размере 6 млрд евро. Дальнейшие безотлагательные меры преследуют цель разгрузки экономики, в частности такие, как компенсация цен на электроэнергию, не облагаемые налогом бонусы работникам в размере 3 тыс. евро, прямые субсидии для энергоемких компаний и т.д.

Уровень инфляции в Австрии в мае составил 8% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем роста с 1975 года.