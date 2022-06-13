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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ТУРЦИЯ НАЧАЛА ПРОКЛАДЫВАТЬ ГАЗОПРОВОД К НОВЫМ МЕСТОРОЖДЕНИЯМ В ЧЕРНОМ МОРЕ


10:58 14.06.2022

В Турции произвели сваривание и спустили в море первую трубу газопровода в Черном море от месторождения Сакария, где два года назад были найдены значительные залежи природного газа.

В церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Укринформ.

«Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году… Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении», – подчеркнул Эрдоган.

Также в Турции начало работу новое четвертое в стране буровое судно «Абдулхамид Хан», в т.ч. начнет прокладку труб нового газопровода на мелководье. В ближайшее время будет начато строительство береговой части трубопровода.

Как сообщалось, 21 августа 2020 года Эрдоган заявил, что буровое судно Fatih обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа на газовом месторождении Сакария в скважине «Дунай-1». 17 октября 2020 года в скважине «Дунай-1» было обнаружено еще 85 млрд кубометров природного газа. После обнаружения еще 135 млрд кубометров в скважине «Амасра-1», найденные Турцией запасы природного газа в Черном море достигли 540 млрд кубометров.

Ожидается, что начало добычи собственного природного газа в Черном море позволит Турции уменьшить, а со временем избавиться от зависимости от импорта природного газа, в частности из России.
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