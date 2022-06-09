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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
НЕМЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ АЭС, НО ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ – ОПРОС
14:33 09.06.2022
50% граждан Германии считают целесообразным продление срока эксплуатации действующих атомных электростанций на фоне роста цен на энергоресурсы. Об этом свидетельствует опрос социологического института INSA по заказу Bild.
35% опрошенных немцев выступили против продолжения эксплуатации АЭС, еще 15% затруднились с ответом, сообщает "Европейская правда".
Больше всего противников ядерной энергии – среди сторонников "Зеленых" (63%) и социал-демократов (49%).
53% респондентов также заявили, что не боятся генерации электроэнергии на атомных электростанциях, в то время как боятся – 38%, еще 9% затруднились ответить.
При этом большинство опрошенных граждан Германии (53%) выступили против строительства новых АЭС в стране, а сторонников такой позиции – 33%, еще 13% не ответили на вопрос.
Решение о запрете строительства новых АЭС в Германии было принято бывшим канцлером Ангелой Меркель после аварии на станции в Фукусиме в 2011 году.
В конце 2021 года Германия закрыла половину из шести своих действующих атомных электростанций.
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