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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДИЗЕЛЕ И БЕНЗИНЕ С 2035 ГОДА
10:43 09.06.2022
Европейский парламент в среду поддержал предложенные Еврокомиссией изменения в правила контроля за вредными выбросами, предусматривающими полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Инициативу поддержали 339 европарламентариев, против высказались 249, еще 24 – воздержались во время голосования.
Согласно предложениям Еврокомиссии, к 2035 году ЕС должен добиться нулевого уровня вредных выбросов для дорожного транспорта.
Устанавливается также промежуточная цель до 2030 года: уменьшение выбросов на 55% для автомобилей и на 50% – для грузовиков.
Часть депутатов Европарламента предлагала смягчить полный отказ от вредных выбросов до 2035 года, но их предложения не поддержали большинство.
Теперь парламентарии будут согласовывать принятый документ с представителями государств-членов ЕС, по итогам чего будет принят закон.
Свои предложения по уменьшению вредных выбросов Еврокомиссия подала еще в июле 2021 года. Их цель – обеспечить достижение целей по смягчению изменений климата, установленных ЕС на 2030 и 2035 годы.
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