Операторы систем передачи Континентальной Европы сети ENTSO-E 7 июня 2022 года дали положительный ответ на запрос Укрэнерго о возобновлении экспорта электроэнергии из Украины. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По данным компании, чтобы приступить к поэтапному увеличению чистой пропускной способности экспортного направления, необходимо выполнить шесть технических предварительных условий для одобрения со стороны рабочей группы КЕ. Такие меры необходимы для обеспечения стабильности работы объединенной сети и увеличения возможности гасить низкочастотные колебания.

"Сегодня энергосистема Украины работает в режиме пробной аварийной синхронизации. Это означает, что экспортно-импортные операции с европейскими контрагентами не производятся. Однако как украинская, так и европейская стороны рассматривают возможность поэтапного взаимовыгодного увеличения объемов экспорта", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Укрэнерго рассчитывают, что экспорт украинской электроэнергии в Европу обеспечит дополнительную ликвидность на европейском рынке электроэнергии и снизит зависимость европейских стран от рф, при этом Украина получит дополнительную прибыль.

"В условиях военного положения и активных боевых действий украинской энергетике тяжело сохранить довоенные финансовые показатели. Учитывая это, начало экспорта электроэнергии может стать экономически обоснованной альтернативой новым займам и кредитам", - отмечается в сообщении.

При этом в Укрэнерго понимают, что для перехода с пробного режима на постоянную синхронизацию и запуск полноценного экспорта электроэнергии из Украины необходимо выполнить ряд технических мер, которые обеспечат стабильность работы энергосистемы в новых условиях объединенной работы.

"В рамках соглашений о синхронизации энергосистемы Украины/Молдовы с энергосистемой Континентальной Европы Укрэнерго обязуется продолжать работать над обеспечением соблюдения всех требований в отношении транзита до полной синхронизации, при этом, несомненно, сохраняя самый высокий уровень эксплуатационной безопасности", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, с 16 марта 2022 года украинская энергосистема работает синхронно с европейской континентальной сетью ENTSO-E и теперь является частью европейского энергетического пространства.