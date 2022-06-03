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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ЕВРОКОМИССИЯ СОЗДАЛА БИЗНЕС-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ВЫВОЗА УКРАИНСКОГО ЗЕРНА


16:52 03.06.2022

Еврокомиссия продолжает искать эффективные способы вывоза заблокированного Россией в украинских портах зерна сухопутными путями и создала бизнес-платформу для контактов представителей европейской логистики с украинскими зернотрейдерами. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам транспорта Адальбер Янз на брифинге в Брюсселе.

«Чтобы упростить вывоз зерна, Еврокомиссия основала сегодня новый инструмент в рамках Европейской сети предприятий, позволяющий объединять усилия бизнеса в ЕС и Украине. Он направлен на создание нового партнерства между европейскими компаниями, предлагающими транспортные или складские решения, и украинскими зернотрейдерами, которые ищут европейских партнеров по логистике», - сказал Адальбер Янз, которого цитирует Укринформ.

Он объяснил, что в странах ЕС созданы контактные пункты, в которых представители европейской логистики смогут решать организационные вопросы с украинскими партнерами по принципу одного окна.

«Страны ЕС также принимают меры по ускорению процедур в пунктах пересечения границ. Европейская комиссия готовит соглашения в сфере дорожного транспорта между ЕС, с одной стороны, и с Украиной и Молдовой – с другой», - добавил Янз.

По его словам, продолжение европейского транспортного коридора TEN-T в Украине не только улучшит сообщение между Евросоюзом и Украиной, но и подготовит почву для предстоящей работы по восстановлению страны, будет способствовать сближению между ЕС и Украиной.

При этом ЕС приветствует усилия в рамках ООН по разблокированию путей морского сообщения для вывоза украинского урожая традиционными морскими путями из украинских портов, добавил спикер ЕК.

Как сообщалось, в результате российской агрессии в украинских портах заблокировано более 20 миллионов тонн зерна, предназначенного для экспорта, в частности, в страны Африки. Российские войска сознательно обстреливают места хранения зерна, воруют украинское зерно. По оценке Еврокомиссии, путинский режим намеренно предпринимает такие действия, чтобы создать глобальную угрозу голода и воспользоваться ею для достижения политических целей.
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