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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
УКРАИНА И ПОЛЬША ДОГОВОРИЛИСЬ О СТРАХОВАНИИ ГРУЗОВ
18:11 02.06.2022
Украина и Польша подписали меморандум о разработке инструментов содействия торговле. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
"Министерство экономического развития и технологий Польши и Министерство экономики Украины подписали Меморандум о разработке инструментов содействия торговле. Цель соглашения – укрепить экономическое сотрудничество между Польшей и Украиной через упрощение торговли с акцентом на обеспечении страхового покрытия поставок товаров и услуг", - отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Речь идет о страховании транспорта и грузов, которые польские партнеры будут ввозить в Украину. Такое страхование можно будет сделать через польское экспортное кредитное агентство KUKE.
В Минэкономики ожидают, что благодаря реализации меморандума Украина получит рост объемов торговли с Польшей. "В 2021 году Польша среди стран Европы занимала в ней первое место (оборот товаров и услуг на сумму 10,7 млрд долларов). А за январь-март он вырос еще на 11%. Именно через Польшу в Украину поступают стратегически важные товары", – отметили в министерстве.
Подчеркивается, что безопасность товаров и транспорта в таком случае будет гарантирована механизмами страхования, предусмотренными меморандумом. Таким образом, россия не помешает польско-украинским торговым отношениям, а Украина проложит себе широкий путь в Евросоюз, ворота в который находятся в Польше.
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В Киеве 1 июня прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. Правительства Украины и Польши после консультаций подписали восемь соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Среди прочего, Украина и Польша планируют создать совместное оборонное предприятие по изготовлению оружия и военной техники.
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