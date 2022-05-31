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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ПОЛЬША ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ЛОГИСТИКУ ПОД ТРАНСПОРТИРОВКУ УКРАИНСКОГО ЗЕРНА
10:41 01.06.2022
Польша готова расширить собственную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки, для этого ей требуется несколько месяцев. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи Европейского совета заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
“Я сказал нашим друзьям в ЕС, что Польша готова изменить и расширить возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в сжатые сроки. Мы не сможем это сделать за несколько недель, но в течение месяцев сможем добиться определенного результата”, - сообщил польский премьер, которого цитирует Укринформ.
Он отметил, что в ближайшее время Варшава будет вести переговоры с украинскими партнерами, чтобы, несмотря на варварскую политику россии, можно было вывезти как можно больше зерна из Украины, поскольку Украина является одним из важнейших в мире экспортеров зерна в страны Африки и Ближнего Востока.
Моравецкий отметил, что это не создает конкуренцию Польше.
"Мы помогаем одновременно сохранить мир и безопасность в очень важных странах и регионах, которые граничат с Европой на юге и юго-востоке", - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, Польша предложила "очень конструктивное сотрудничество" и будет находиться в близком контакте с Еврокомиссией относительно того, что Польша может сделать, чтобы наладить транспортировку через польскую границу и широкую колею, на железнодорожную станцию Славкув.
"По крайней мере, часть зерна, которое застряло на побережье Черного моря, можно будет быстро транспортировать (за рубеж - ред.)", - резюмировал польский премьер.
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