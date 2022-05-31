Польша готова расширить собственную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки, для этого ей требуется несколько месяцев. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи Европейского совета заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

“Я сказал нашим друзьям в ЕС, что Польша готова изменить и расширить возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в сжатые сроки. Мы не сможем это сделать за несколько недель, но в течение месяцев сможем добиться определенного результата”, - сообщил польский премьер, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что в ближайшее время Варшава будет вести переговоры с украинскими партнерами, чтобы, несмотря на варварскую политику россии, можно было вывезти как можно больше зерна из Украины, поскольку Украина является одним из важнейших в мире экспортеров зерна в страны Африки и Ближнего Востока.

Моравецкий отметил, что это не создает конкуренцию Польше.

"Мы помогаем одновременно сохранить мир и безопасность в очень важных странах и регионах, которые граничат с Европой на юге и юго-востоке", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша предложила "очень конструктивное сотрудничество" и будет находиться в близком контакте с Еврокомиссией относительно того, что Польша может сделать, чтобы наладить транспортировку через польскую границу и широкую колею, на железнодорожную станцию Славкув.

"По крайней мере, часть зерна, которое застряло на побережье Черного моря, можно будет быстро транспортировать (за рубеж - ред.)", - резюмировал польский премьер.