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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
США ОТМЕНИЛИ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ НА УКРАИНСКУЮ СТАЛЬ НА ОДИН ГОД
09:58 30.05.2022
Президент США Джо Байден подписал указ, которым утвердил отмену таможенной пошлины на сталь из Украины на один год. Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.
«Сталелитейная промышленность Украины была значительно подорвана неоправданной, неспровоцированной, непрекращающейся и жестокой войной российской федерации против Украины, - говорится в заявлении Байдена. – Ожидается, что значительные сбои в производстве стали в Украине приведут к сокращению общего объема ее производства, а также импорту в Соединенные Штаты из Украины».
Байден отметил, что сталелитейная промышленность была «исторически важной для Украины», подчеркнув, что Соединенные Штаты «заинтересованы в сохранении этой отрасли» для восстановления страны.
По словам президента, министр торговли Джина Раймондо будет «следить за ситуацией в отечественной сталелитейной промышленности и развитием событий в сталелитейной промышленности Украины» и будет информировать его о необходимости прекратить или продолжить отмену таможенных пошлин.
Как сообщалось, в 2018 году администрация президента Дональда Трампа ввела дополнительные таможенные тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий для защиты этих отраслей в США.
В начале мая этого года Министерство торговли США объявило об отмене на год повышенных тарифов для импорта украинской стали, чтобы поддержать металлургическую отрасль Украины, которая составляет значительную часть национальной экономики.
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